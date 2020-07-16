Барнаульца судят за половой контакт со школьницей

34-летнего жителя Барнаула отправят на скамью подсудимых за вступление в половой контакт с несовершеннолетней, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в феврале 2020 года обвиняемый после ссоры со своей девушкой позвонил ее 15-летней подруге и пригласил в гости в арендованную им для этого квартиру. Находясь под воздействием спиртного и наркотиков, барнаулец вступил в интимную связь со школьницей, зная о ее несовершеннолетнем возрасте.
Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" направлено в суд для рассмотрения.
Комментарии
а возраст согласия - 14 лет - у нас отменили?
это что у него за жена, у которой подруга 15 лет
16.07.2020 15:40
- гость -
ТЫ НОРМАЛЬНЫЙ?
За прием наркотиков будут судить?
Будут искать, где он их купил?