Перспективы планетарного масштаба. АлтГУ готовит космических "радиотехников"

Опорный вуз региона – Алтайский государственный университет – ищет будущих инженеров-радиофизиков. Абитуриентов, желающих стать уникальными специалистами по обработке спутниковой информации и зондированию планеты из космоса, ждут в Институте цифровых технологий, электроники и физики. В ближайшие дни здесь завершается прием документов.

Всем заинтересовавшимся нужно рассматривать для себя направление "Радиофизика" и бакалаврскую программу "Радиофизические технологии в цифровой экономике". Студентам дадут все необходимые компетенции для работы в одной из самых перспективных сфер: цифровая обработка данных и сигналов, технологий Big Data (обработка больших данных), обеспечение работы радиофизических устройств, электроники.

Как заявляет руководство АлтГУ, после вуза студентам будет просто найти работу в разных отраслях экономики, медицине, структурах МЧС, международных научно-исследовательских центрах, на госслужбе. В том числе и в Центре космического мониторинга АлтГУ. Это совместный проект ученых и МЧС при поддержке губернатора и правительства региона. В центре есть три наземных спутниковых станции, которые обеспечивают прием данных семи приборов с четырех космических платформ: TERRA, Aqua, Suomi-NPP и NOAA 20 в режиме реального времени. В базе данных центра хранятся космические снимки территории края за последние 18 лет – это петабайты информации.

Центр космического мониторинга – один из главных научно-исследовательских объектов АлтГУ, часть бренда университета. Его регулярно посещают ведущие российские и зарубежные ученые, космонавты, военные, VIP-персоны. В 2016 году специально для ознакомления с работой центра здесь побывал летчик-космонавт СССР № 71, Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский. 248-й человек в космосе, ныне известный ученый высоко оценил уровень технической оснащенности и профессионализм сотрудников центра.

Реальный пример: в 2010 году в центре заметили движение пожара из Казахстана в Алтайский край. Тогда сгорело более 450 домов в селах Неводное, Николаевка и Бастан Михайловского района. Между тем в Центре космического мониторинга АлтГУ движение пожара было замечено еще на территории Казахстана, вовремя спрогнозирован его переход на российскую сторону. Если бы были оперативно скоординированы действия между властями Казахстана, МЧС и местным лесничеством, незамедлительно приняты все необходимые меры по тушению пожара, то последствия могли бы быть менее страшными.

"Мы принимаем значительный объем оперативной спутниковой информации. Получаем данные в видимом, инфракрасном и СВЧ диапазонах. Обрабатываем их в уникальных вычислительных комплексах, которые позволяют оперативно более 20 раз в сутки измерять характеристики атмосферы и подстилающей поверхности. А также находить возможные источники ЧС, проводить космический мониторинг зон ЧС в случае их возникновения. На нашей базе создан научно-образовательный комплекс по зондированию Земли из космоса", – рассказал руководитель центра, завкафедрой радиофизики и теоретической физики АлтГУ, доктор физ.-мат. наук, профессор Анатолий Лагутин.

На самом деле, работа довольно сложная. Ведь просто техническая фиксация данных со спутника – это как картинка на экране неисправного телевизора. Самая важная роль как раз у радиофизиков. Именно они "расшифровывают" все параметры. И такие специалисты сегодня очень востребованы. В Алтайском государственном университете на это направление выделено 20 бюджетных мест. Так что успевайте, бесплатные места еще есть.

Приемная комиссия АлтГУ

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