Эксперты назвали любимую еду россиян, которая может быть опасной для здоровья

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" назвал виды любимой еды россиян, которая может оказаться опасной для здоровья, сообщает "Лента.ру".
По данным специалистов, одной из опасностей является фосфор. По сути, сам элемент безвреден для человека, если поступает в организм вместе с кальцием в соотношении один к одному. В противном случае обмен элементов нарушается и кальций "вымывается" из костей, что приводит к развитию остеопороза.
Эксперты посоветовали отказаться от большого количества готовых продуктов в рационе: колбас, полуфабрикатов, крабовых палочек, чипсов, плавленых сыров и газировки. При этом снизить риск разрушения костей можно регулярным употреблением молочных продуктов.
Комментарии
А может стоит заняться контролем качества продукции, а то делают не пойми из чего.
Волновашки за нас ночей не спят, все о народе думают.
опять очередной бред диетологов. По их мнению энергией солнца питаться надо