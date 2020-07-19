История в фото. Как открывалась легендарная Олимпиада-80

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19 июля 1980 года в московских "Лужниках" состоялась церемония открытия исторических Олимпийских игр. Это была первая Олимпиада, проведенная на территории Восточной Европы и первая в СССР. Также она известна тем, что более 60 стран, включая США, Канаду, ФРГ, Японию и Китай, объявили бойкот Олимпиаде в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан.
Одним из запоминающихся моментов Олимпиады стал ее символ – Медвежонок Миша. Церемония закрытия с его участием стала самым трогательным событием в истории Игр. Но дальнейшая его судьба довольно печальна. После соревнований надувной Мишка был выставлен на ВДНХ, потом его переместили на хранение в подвал Олимпийского комитета, где, в конце концов, он был съеден крысами.
Комментарии
Вот и китайцы не прониклись духом Олимпиады-80. Друзья называются...
Тогда мельдоний не хомячили
Но дальнейшая его судьба довольно печальна. ... он был съеден крысами.
Чуть позднее подобная судьба ждала и страну. А потом появилась новая страна, и опять устроили олимпиаду, вторглись в другие страны, получили бойкот. Не учится наш народ на истории.