Пьяный житель Алтайского края на почве ревности убил сожительницу

43-летний житель Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы и хранении наркотиков, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.
Как рассказали в ведомстве, в ночное время в декабре 2019 года в одном из сел муниципалитета между выпившими сожителями на почве ревности произошла ссора. В результате обвиняемый не менее четырех раз ударил 54-летнюю возлюбленную ножом. От полученных травм она скончалась на месте.
Во время расследования полицейские также выяснили, что в ноябре 2019 года подозреваемый незаконно приобрел и хранил 70 граммов марихуаны. Свою вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере" направлено в суд.
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