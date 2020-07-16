Производителя промышленных газов избрали лидером алтайской партии

Алтайское региональное отделение "Партии Роста" избрало нового лидера. Им стал Антон Литвиненко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
Новоявленный председатель реготделения возглавляет несколько компаний, в том числе ЗАО "Криоген" и АО "Алтайстройдеталь", которые производят технические, пищевые и медицинские газы.
У Литвиненко высшее образование. Он окончил экономический факультет АлтГУ по специальности "Финансы и кредит".
Трудовой путь начинал как водитель на барнаульской мебельной фабрике, а также подрабатывал сборщиком мебели. Затем был принят в "Алтайстройдеталь" на должность менеджера по снабжению.
В 2005 году возглавил ЗАО "Криоген", а спустя два года и АО "Алтайстройдеталь". Несколько раз его признавали "Директором года" в Алтайском крае.
Комментарии
Да все мы производители газов. Но тут человек конечно мощный. Промышленные производит..... Уважение....