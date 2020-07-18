На водке и в виноградных листьях: как еще можно засолить огурцы?

Пришло время засолок, и многие хозяйки достали свои поваренные книги, чтобы закатать на зиму вкусные и хрустящие огурчики. Если вы еще не обзавелись своим проверенным рецептом – попробуйте один из наших.
Фото: Utyugok.ru
Огурцы в виноградных листьях
Что потребуется?
- огурцы
- виноградные листья
- вода (+ вода для первичной заливки) – 1,3-1,5 л
- соль – 50 г
- сахар – 50 г
- чеснок и специи – по вкусу
Как готовить?
Огурцы и листья помыть. У огурцов срезать хвостики и залить крутым кипятком. Спустя 1-2 минуты промыть холодной водой и завернуть в листья. Чеснок очистить, положить на дно банки, сверху очень плотно уложить огурцы.
Для рассола: в кипящую воду добавить соль и сахар. Залить этим огурцы и оставить на 3-5 минут, слить рассол и повторить процедуру еще три раза. На четвертый раз залить рассол и сразу закатать.
Фото: pixabay.com
Делаем из маринованных огурцов соленые
Что потребуется?
- огурцы – 750 г
- сода – 1 ч. л.
- соль – 1 ст. л.
- укроп (по вкусу)
- чеснок – 3 зуб.
Как готовить?
Для этого рецепта подойдут любые огурцы. Нужно слить полностью весь рассол. Залить огурцы кипящей водой, когда она остынет – слить и повторить процедуру еще раз. Добавить в банку с огурцами соду, соль, укроп и порубленный чеснок. Еще раз залить кипятком. Закатать после того, как рассол остынет. Поставить в холодильник на сутки.
Фото: pixabay.com
Огурцы "Кремлевские"
Что потребуется?
- огурцы – 3 кг
- чеснок – 200 г
- сахар – 1 ст.
- соль – 3 ст. л.
- уксусная эссенция (70%) – 4 ст. л.
Как готовить?
Огурцы вымыть, обрезать хвостики, порубить колечками. Сложить в большую кастрюлю. Очистить чеснок и мелко нарезать. Огурцы засыпать солью и сахаром, добавить уксусную эссенцию и чеснок. Перемешать, накрыть крышкой и оставить на 4 часа при комнатной температуре, периодически встряхивая кастрюлю. По истечении времени огурцы плотно уложить в стерилизованные банки, залить соком, который образовался в кастрюле. Закрыть крышками и хранить в холодильнике.
Фото: pixabay.com
Огурцы соленые с горчицей
Что потребуется?
- огурцы
- соль
- укроп
- листья вишни, хрена и черной смородины
- горчица (порошок)
Как готовить?
Зелень положить на дно банки, сверху выложить огурцы и залить горячим рассолом – на 1 литр кипяченой воды взять 2 ст. ложки соли. Поставить под гнет на три дня. Когда рассол начнет давать пену, ее нужно снимать. Слить рассол, огурцы и зелень переложить в стерилизованные банки. Рассол процедить, перекипятить, добавив 1 литр кипятка и 2 ст. л. соли. Залить банки, подождать 10 минут, слить, опять перекипятить, добавить 1-2 ст. ложки сухой горчицы. Залить этим огурцы, закатать. Не укутывать.
Фото: pixabay.com
Огурцы соленые на водке
Что потребуется?
- огурцы
- вода – 1,5 л
- водка – 150 мл
- сахар – 3 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зуб.
- лист лавровый – 3 шт.
- укроп (стебель по вкусу)
- листья хрена
Как готовить?
Огурцы промыть, срезать кончики. На дно банки выложить чеснок и специи, сверху – огурцы. В холодной воде развести соль и сахар, залить огурцы и влить водку. Накрыть банку марлей и оставить на 3-4 дня, пену нужно регулярно снимать. На четвертый день слить рассол, прокипятить его в течение 5 минут, залить его обратно в банки и закатать их.
Комментарии
Маринованные огурчики с хреном-вещь!!!