16 июля в правительстве Алтайского края прошло заседание рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики региона. Были проанализированы основные показатели по итогам первого полугодия. Потери из-за коронавируса оказались гораздо меньше прогнозируемых ранее цифр.
По итогам пяти месяцев уровень оборота общественного питания, где ожидался провал, составил почти 102% к плановому показателю. По мнению председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко, это говорит о том, что коллективы предприятий общепита вовремя сориентировались и организовали доставку продукции.
"Сейчас мы выходим из наиболее сложного периода для экономики. Так, практически выровнялась ситуация на рынке труда. В апреле-мае в Алтайском крае резко выросла безработица. Были очень серьезные предпосылки для еще большего скачка этого показателя за счет остановки или сокращения некоторых производств. Сегодня можно утверждать, что ситуация находится под контролем и те меры, которые были приняты на федеральном и региональном уровне, показали свою эффективность", — сообщил спикер.
По словам Романенко, около 5 млрд рублей было направлено на поддержку бизнеса в самых разных формах. Самой эффективной из мер поддержки стало кредитование предприятий под малый процент для выплаты зарплаты сотрудникам. Причем, если работодатель обязуется к апрелю следующего года сохранить не менее 90% коллектива, то кредит будет списан полностью. Существенной поддержкой для населения стал пакет социальных мер, в том числе инициативы президента по выплатам семьям с детьми, подчеркнул председатель АКЗС.
Александр Романенко, что принятые АКЗС нормы в поддержку экономики также принесли результат: за 16 дней действия нового закона о налоге на профессиональный доход зарегистрировано уже порядка 1200 самозанятых.
"Мы ожидали потери консолидированного бюджета края в размере 18 млрд рублей. Сегодня есть некоторое недополучение налоговых и неналоговых доходов на уровне края и муниципалитетов, но можно констатировать, что финансовое положение благодаря позитивной работе экономики остается стабильным. Потери бюджета колеблются от 1 до 4 %. В результате уже можно говорить о разблокировании финансирования по большинству направлений. Мы изначально защитили социальные обязательства бюджета, в том числе зарплату бюджетников. Теперь будут разблокированы текущие расходы и капитальные вложения", — цитирует Романенко сайт АКЗС.
Спикер краевого парламента отметил, что большая часть предприятий промышленности, строительной отрасли, туриндустрии, общественного питания выдержали самый сложный период ограничительных мероприятий.
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