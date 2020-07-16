В Барнаул вновь прилетят легендарные "Стрижи". Эксклюзивное видео из кабины пилота

В Барнаул на день города вновь прилетает лучшая пилотажная группа Российской Федерации "Стрижи". Об этом сообщили в администрации Барнаула. Известно, что перед праздником группа отрепетирует выступление над акваторией реки Обь в районе речного вокзала.
Отметим, "Стрижи" уже прилетали в Барнаул в 2015 году и оставили потрясающее впечатление у всех, кто видел их выступление. А amic.ru удалось заснять эксклюзивное видео из кабины пилотажной группы во время их полета над Барнаулом. Смотрите, как это было.
А еще мы поговорили с ведущим пилотажной группы "Стрижи" Сергеем Осяйкиным, который рассказал ИА "Амител", как стать летчиком истребителя и попасть в легенду.
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