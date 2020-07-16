Глава Роспотребнадзора сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Уровень популяционного иммунитета к COVID-19 на сегодняшний день составляет более 26%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Об этом пишет РИА "Новости".
По ее словам, максимальные цифры наблюдаются в крупных городах, более низкие – в сельской местности. Это обусловлено особенностью эпидпроцесса.
Попова также отметила, что сильнее всего коллективный иммунитет развит у детей до шести лет – им обладают до 42% из числа обследованных. Также высокие показатели у детей от 7 до 13 лет – до 38%. При этом число заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе самые низкие, резюмировала Анна Попова.
По последним данным, в России насчитывается 752 797 заболевших коронавирусной инфекцией. Из этого числа выздоровело 531 692 человека.
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