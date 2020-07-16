Такой день. Дата празднования Дня города в Барнауле и летний звездопад на Алтае

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 июля. Без коронавируса.
Празднование Дня города в Барнауле в этом году состоится 19 сентября. К такому решению власти пришли с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и регионе. Программа мероприятия будет насыщенной на события, а одним из главных станет выступление пилотажной группы "Стрижи".
С 17 июля жители региона смогут увидеть летний звездопад. Пик природного явления придется на середину августа и начнет стихать ближе к 25 числу.
Алтайский край занял второе место среди российских регионов по загазованности. Хуже ситуация с объемом выбросов загрязняющих веществ только в Москве.
В мэрии Барнаула назвали виновника затопления дома на Георгиева, 55, при опрессовке. Власти посчитали, что за аварию в ответе ТСЖ.
23 района Алтайского края подтвердили гибель посевов из-за засухи на площади 90 тысяч гектаров. И эта цифра может вырасти, считают в региональном Минсельхозе.
Агрессивные уличные торговцы избили двоих человек в Камне-на-Оби. Все произошедшее попало на видео, а полиция уже заинтересовалась потасовкой.
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