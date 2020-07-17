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19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Общее число больных выросло до 1217
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Коронавирус подтвердился у шести жителей Чемальского района, в том числе у четырех детей; у четырех жителей города Горно-Алтайска; у четырех жителей Шебалинского района; у трех жителей Усть-Канского района и у двух жителей Майминского района", – рассказали в штабе.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе выросло до 1217. Выздоровели при этом в общей сложности 710 человек, 33 из которых – за последние сутки.

Напомним, что по указу главы Олега Хорохордина в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Власти призывают людей отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и села, а также использовать средства индивидуальной защиты во всех видах общественного транспорта.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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