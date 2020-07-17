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Хрусть, шмяк и ням-ням. Как звучит полезный и вкусный фастфуд-обед для ребенка

, ИА "Амител"
Рассказываем, как накормить ребенка вкусно, быстро и без чувства вины

Миром правят стереотипы. А сколько их вокруг фастфуда: жирно, вредно, не натурально и калорийно. И "что же это за мать", которая водит ребенка в подобные кафе и рестораны. Но уговаривать детей не есть такую еду – это как плыть против бурного течения.

"Гриль№1" развеивает мифы вокруг фастфуда. Там все строго по инструкции. Стандарты и рецептуры создавались только для того, чтобы было вкусно. Всегда. Заведения сети соблюдают систему качества продуктов ХАССП*. Это исключает возможность использования испорченных товаров. Все ингредиенты только качественные. Свежие овощи, натуральное мясо, хорошие сыры и никаких тебе вредных вкусовых добавок. Это значит, что детям – можно. И родителям (им тоже бы не мешало перекусывать правильно). Тем более в "Гриль №1" теперь пицца, вок, шаурма есть и в детском меню.

А теперь о безвредном фуде. Для семейного ужина отличным вариантом будут новинки пицц. С настоящей моцареллой, курочкой или пепперони (на выбор) и на воздушном фирменном тесте.

Перекусить по дороге. Если ребенок проголодался в пути, дайте ему что-то знакомое, вкусное и не вредное. Например, воккидз из "Гриль №1" с фрикадельками и яичной лапшой собственного приготовления в сливочном соусе. Обед как дома, только в яркой красивой коробочке.

Шаурма, она всегда кстати. А если хочется что-то необычное? Попробуйте новую шаурму с фрикадельками. Там свежие овощи, хрустящий лаваш и... натуральные, фирменные мясные шарики! И вкусно, и необычно.

На закуску. Горячая сочная кукуруза – самое оно для перекуса. Одновременно и сытная, и сладкая, и, что самое важное, очень полезная (в ней содержатся пищевые волокна, клетчатка, калий, магний, фосфор, витамин Е). Ее любят дети всех возрастов.

И на сладкое, от которого все дети просто без ума. Пицца со вкусом любимых шоколадных батончиков – шикарный выбор для десерта. Вам сегодня "Снайкерс" или "Баумти"?

Если нужно где-то быстро и сытно перекусить, если ребенок не в настроении и его надо чем-то срочно порадовать, если вы опасаетесь вредной еды, но любите фастфут, то вам в "Гриль №1".

"Гриль №1":
ИП Сергеев С.В. 
ОГРН 312222304500038
Юридический адрес: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 223, кв. 42
Сайт
Тел. 8 (3852) 57-17-76
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*ХАССП (HACCP) – HazardAnalysisandCriticalControlPoints, анализ рисков и критических контрольных точек, обозначающая систему контроля над качеством пищевой продукции.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.07.2020 16:25
- гость -

Реклама на детях. Нехорошо.

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