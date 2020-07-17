Пропавшего почти год назад мужчину ищут в Алтайском крае

56-летнего Виктора Какорина разыскивают в Чарышском районе. В последний раз его видели в селе Алексеевка, где он проживает, почти год назад – 1 сентября 2019.
С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы: рост – 176 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы.
Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии
Так он в сборной по футболу играет!? Не?
Или в турме, за драку на стульях?