В Алтайском крае продолжается избирательная кампания по довыборам в региональное Заксобрание. На данный момент уже известны фамилии всех претендентов на свободные три места в АКЗС от парламентских партий, также активно проявляют себя и самовыдвиженцы. Пока, правда, только по одному, Барнаульскому округу. На текущий момент документы в крайизбирком принесли три человека, причем все они не представляют какую-либо политическую силу. О предвыборных раскладах – в обзоре amic.ru.

Привлекательный округ

Первым о своих амбициях заявил экс-кандидат в губернаторы края Андрей Крылов. Затем документы в избирком принес 21-летний студент АлтГУ Дмитрий Трегуб. И, наконец, последним самовыдвиженцем на сегодняшний день стала домохозяйка Марина Василенко. Интересно, что вся троица дружно заявилась на довыборы по округу № 26 (часть Октябрьского района Барнаула).

Отметим, самовыдвиженцам по этому округу необходимо предоставить как минимум 1805 "автографов" от электората. Комиссия обязана проверить 903 подписи. Кандидата зарегистрируют для участия в выборах только если отбракуют не более 10% представленных подписей.

Конкурентами самовыдвиженцев на этой территории станут Артем Шамков (выдвинут "Единой Россией"), Антон Арцибашев (КПРФ), Павел Иванченко ("Справедливая Россия") и Александр Мокров (ЛДПР). Причем Шмаков считается сейчас явным фаворитом.

В двух оставшихся округах конкуренция гораздо скромнее. За мандат в округе № 31 (часть Бийска) собираются бороться Евгений Хорошилов (КПРФ), Елена Речкова (СР), Григорий Бахтин (ЕР) и Светлана Кирилова (ЛДПР). По мнению экспертов, основная борьба развернется между Речковой и Бахтиным.

По округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) на довыборы пойдут Татьяна Медведева (КПРФ), Елена Афанасьева (СР), Максим Кочев (ЕР) и Людмила Цивилева (ЛДПР). Эксперты считают, что победу, вероятнее всего, одержит Кочев.

Дедлайн по представлению в избирательную комиссию подписных листов и других документов для регистрации кандидатов истекает 1 августа. Довыборы в АКЗС пройдут в единый день голосования, 13 сентября.

ЕР выиграла, но без доминирования

В 2020 году в АКЗС лишились мандатов Андрей Волков (округ № 31) и Ирина Теплова (№ 26). Оба – из-за обвинительных приговоров по громким уголовным делам. Также пустует кресло Валерия Гуминского (округ № 12). Он сложил полномочия в связи с переездом. Все трое были единороссами.

Напомним, как выглядели итоги голосования четыре года назад:

округ № 12

Валерий Гуминский (ЕР) – 34,19 %;

Николай Башкатов (КПРФ) – 21,61 %;

Елена Афанасьева (СР) – 20,47 %;

Наталья Сухотерина (ЛДПР) – 16,56 %;

округ № 26

Андрей Волков (ЕР) – 31,55 %;

Владимир Кобзев (СР) – 19,98 %;

Людмила Попова (КПРФ) – 19,27 %;

Евгения Боровикова (ЛДПР) – 16,05 %;

округ № 31

Ирина Теплова (ЕР) – 29,91%;

Сергей Пивоваров (СР) – 20,82 %;

Вячеслав Початов (КПРФ) – 20,34 %;

Иван Дубинин (ЛДПР) – 17,18 %.

Сюрпризов не ждать?

Политолог Константин Лукин уверен, что грядущие осенние выборы пройдут в "фоновом режиме" и обойдутся без каких-либо сенсаций и громких заявлений. Особого интереса общественности к ним тоже ждать не стоит. "Даже довыборы по трем округам в АКЗС будут интересны только в самих данных округах. Они не привлекают избирателей, поскольку не имеют общей повестки", – сказал он amic.ru. И даже прологом к 2021 году (тогда одновременно пройдут избирательные кампании в Госдуму и АКЗС, – прим. ред.) выборы 13 сентября можно назвать только чисто с технологической стороны, добавил Лукин.