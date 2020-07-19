В Алтайском крае продолжается избирательная кампания по довыборам в региональное Заксобрание. На данный момент уже известны фамилии всех претендентов на свободные три места в АКЗС от парламентских партий, также активно проявляют себя и самовыдвиженцы. Пока, правда, только по одному, Барнаульскому округу. На текущий момент документы в крайизбирком принесли три человека, причем все они не представляют какую-либо политическую силу. О предвыборных раскладах – в обзоре amic.ru.
Привлекательный округ
Первым о своих амбициях заявил экс-кандидат в губернаторы края Андрей Крылов. Затем документы в избирком принес 21-летний студент АлтГУ Дмитрий Трегуб. И, наконец, последним самовыдвиженцем на сегодняшний день стала домохозяйка Марина Василенко. Интересно, что вся троица дружно заявилась на довыборы по округу № 26 (часть Октябрьского района Барнаула).
Отметим, самовыдвиженцам по этому округу необходимо предоставить как минимум 1805 "автографов" от электората. Комиссия обязана проверить 903 подписи. Кандидата зарегистрируют для участия в выборах только если отбракуют не более 10% представленных подписей.
Конкурентами самовыдвиженцев на этой территории станут Артем Шамков (выдвинут "Единой Россией"), Антон Арцибашев (КПРФ), Павел Иванченко ("Справедливая Россия") и Александр Мокров (ЛДПР). Причем Шмаков считается сейчас явным фаворитом.
В двух оставшихся округах конкуренция гораздо скромнее. За мандат в округе № 31 (часть Бийска) собираются бороться Евгений Хорошилов (КПРФ), Елена Речкова (СР), Григорий Бахтин (ЕР) и Светлана Кирилова (ЛДПР). По мнению экспертов, основная борьба развернется между Речковой и Бахтиным.
По округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) на довыборы пойдут Татьяна Медведева (КПРФ), Елена Афанасьева (СР), Максим Кочев (ЕР) и Людмила Цивилева (ЛДПР). Эксперты считают, что победу, вероятнее всего, одержит Кочев.
Дедлайн по представлению в избирательную комиссию подписных листов и других документов для регистрации кандидатов истекает 1 августа. Довыборы в АКЗС пройдут в единый день голосования, 13 сентября.
ЕР выиграла, но без доминирования
В 2020 году в АКЗС лишились мандатов Андрей Волков (округ № 31) и Ирина Теплова (№ 26). Оба – из-за обвинительных приговоров по громким уголовным делам. Также пустует кресло Валерия Гуминского (округ № 12). Он сложил полномочия в связи с переездом. Все трое были единороссами.
Напомним, как выглядели итоги голосования четыре года назад:
округ № 12
- Валерий Гуминский (ЕР) – 34,19 %;
- Николай Башкатов (КПРФ) – 21,61 %;
- Елена Афанасьева (СР) – 20,47 %;
- Наталья Сухотерина (ЛДПР) – 16,56 %;
округ № 26
- Андрей Волков (ЕР) – 31,55 %;
- Владимир Кобзев (СР) – 19,98 %;
- Людмила Попова (КПРФ) – 19,27 %;
- Евгения Боровикова (ЛДПР) – 16,05 %;
округ № 31
- Ирина Теплова (ЕР) – 29,91%;
- Сергей Пивоваров (СР) – 20,82 %;
- Вячеслав Початов (КПРФ) – 20,34 %;
- Иван Дубинин (ЛДПР) – 17,18 %.
Сюрпризов не ждать?
Политолог Константин Лукин уверен, что грядущие осенние выборы пройдут в "фоновом режиме" и обойдутся без каких-либо сенсаций и громких заявлений. Особого интереса общественности к ним тоже ждать не стоит. "Даже довыборы по трем округам в АКЗС будут интересны только в самих данных округах. Они не привлекают избирателей, поскольку не имеют общей повестки", – сказал он amic.ru. И даже прологом к 2021 году (тогда одновременно пройдут избирательные кампании в Госдуму и АКЗС, – прим. ред.) выборы 13 сентября можно назвать только чисто с технологической стороны, добавил Лукин.
Комментарии
Копошение опарышей.
Опарышей копошение.
Они не привлекают избирателей, поскольку не имеют общей повестки
В результате на участки приходят пару сотен бюджетников и дружненько выбирают нового единороса.
Вы зачем деда-брошенку дедлайном обозвали ?
Я б в политику пошёл, пусть меня научат.)