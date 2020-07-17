В Барнауле вновь перекроют движение по проспекту Красноармейскому

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по несвоевременному завершению ремонта дорожного полотна на проспекте Красноармейском. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как заявил первый замглавы администрации города Анатолий Воронков, в указанный срок дорожники не восстановили поврежденное полотно в сторону улицы Молодежной, из-за чего жители города испытывают определенные неудобства при проезде по проспекту.
Присутствующим на совещании представителям АО "БТСК" главному инженеру Сергею Климову и замдиректору по развитию Владимиру Щелокову было указано немедленно завершить работы. Кроме того, для контроля за ходом восстановления из отпуска вызвали замглавы администрации по городскому хозяйству Андрея Федорова.
Вячеслав Франк заявил, что берет на особый контроль выполнение работ, а ситуация требует немедленного решения.
"Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок. Напомню, что 15 сентября мы должны начать новый отопительный сезон", – сказал мэр.
Представители теплосетевой компании доложили, что работы по укладке асфальта пройдут в ночь с 17 на 18 июля с 22 часов до 6 утра. По этой причине проезд по улице будет снова закрыт.
Напомним, что с 4 по 6 июля на участке теплосетей неподалеку от проспекта Красноармейского, 116, проходили ремонтные работы. Службам пришлось снять часть асфальта, чтобы добраться до коммуникаций и подготовить их к будущему отопительному сезону.
Комментарии
Классная статья! Как всегда в России! Ребята КОГДА завершат ремонт? о чем он говорил дорожникам? НЕМЕДЛЕННО это КОГДА? ДАТА? Позвизделе ни о чем!
Читайте новость, коллега, утром 18 июля
А нечего, что там не так давно такой депутат как Бессарабов катал асфальт с якобы сделанными ливневками? Теперь это все сняли для ремонта трубы, и опять наверняка будет провал? Зачем делать по нескольку раз один участок, сразу нельзя?
15 сентября? А что не 15 августа начать топить?