"Со шпаргалками беда". 12 школьников Алтайского края удалили с ЕГЭ за списывание

12 школьников Алтайского края удалили с ЕГЭ из-за того, что они пользовались шпаргалками или пронесли в аудиторию телефоны. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко во время прямого эфира 17 июля.

"В этом году у нас беда со шпаргалками. Почему-то ребята не понадеялись на себя, на свои знания. Хотя мы видим, что выпускники 2020 года сдают экзамены значительно лучше по сравнению с прошлым годом. Но при этом у нас сегодня уже 12 удалений из-за шпаргалок или пронесенных телефонов. Их куда только не прячут. И из-за этого сложно, к сожалению, телефон обнаружить еще на входе, чтобы защитить участника ЕГЭ от не очень положительного для него последствия", – сказал министр.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в 2020 году у детей нет возможности пересдать экзамен, с которого их удалили. Сделать это они смогут только на следующий год. И кроме того, добавил Костенко, за такое нарушение еще наступает и административная ответственность.

Из-за удаления с экзамена выпускнику не удастся поступить в вуз этим летом. А ведь в текущем году попасть на бесплатное обучение в университеты легче, чем в прошлом: выпускников чуть меньше, а бюджетных мест – больше. Только в алтайских университетах их добавилось около 700, рассказал министр.

"Поэтому я еще раз обращаюсь к родителям и выпускникам. Пожалуйста, никаких шпаргалок, никаких телефон! Вы умненькие, талантливые и много-много знаете. Будьте уверены в себе, дорогие наши выпускники. Все получится, удача будет на вашей стороне. Только не портите себе будущее. Не нужен вам этот перерыв в течение года. Нужно лишь прийти и сдать экзамен", – подытожил Максим Костенко.

Напомним, с 3 по 25 июля в школах Барнаула и Алтайского края проходит основной период сдачи ЕГЭ. В нашем регионе на экзамены пришли чуть меньше 10 тыс. выпускников. Это те дети, которым результаты ЕГЭ нужны для поступления в вуз.