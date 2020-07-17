Алтайский вратарь провел очередной "сухой" матч в чемпионате России по футболу

Алтайский футболист, голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин провел очередной "сухой" матч в чемпионате России. Он оставил свои ворота в неприкосновенности в домашней игре предпоследнего тура РПЛ против "Ростова".
Матч завершился со счетом 0:0, а беспроигрышная серия "Рубина" достигла пяти матчей. Дюпин в чемпионате России 2019/20 провел уже 13-й матч на "ноль". По этому показателю он лидирует среди всех вратарей премьер-лиги. Столько же "сухарей" у голкипера "Уфы" Александра Беленова.
Юрий Дюпин начал заниматься футболом в барнаульском "Динамо", а после защищал ворота команд "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), СКА (Хабаровск), "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала).
Комментарии