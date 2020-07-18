Врач рассказал о том, как справляться с сонливостью на работе

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова рассказала о том, почему клонит в сон на работе и как с этим справляться.
Если человек не может проснуться на рабочем месте, то, вероятнее всего, он просто мало спит и не успевает полноценно отдохнуть.
"Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности", – рассказала врач.
Разумнее всего, по словам специалиста, нормализовать режим сна. Также справиться с сонливостью помогают небольшие физические нагрузки и чистая питьевая вода, пишет РИА "Новости".
Комментарии
Сонливое состояние это защитная реакция организма на не любимую работу (занятие).
Скорее всего нужно найти занятие, и что бы это стало работой приносящей доход такое, от чего будет каждое утро адреналин в кровь поступать если ещё не на работе вот тогда не о каком сонливом состоянии и не будет речи. Это самое важное в жизни.