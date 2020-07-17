Пьяный житель алтайского села из ревности зарезал свою сожительницу

59-летний житель Ребрихинского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.
По данным следствия, в мае 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности поссорился со своей сожительницей.
"На почве личных неприязненных отношений, взяв нож, нанес гражданской супруге не менее двух ударов в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 47-летняя потерпевшая через несколько дней скончалась в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. Дело направлено в суд для рассмотрения.
Комментарии
Он же пьяный. Он не убийца. Он хороший.
Судя по новостям едва ли не каждое убийство совершается в состоянии опьянения. Вот бы взглянуть на статистику соотношения обычных убийств и бухарями.