Ученый предупредил о риске распространения бубонной чумы на границе России

Замглавы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр предупредил о риске распространения бубонной чумы в большинстве регионов страны, сообщает РИА "Новости".
По данным эксперта, пострадать могут 137 районов в 17 из 21 провинции Монголии, граничащих с Россией. Регионы могут стать очагом заболевания, а чума может привести к гибели человека за 24 часа, если вовремя не начать ее лечить.
Кроме того, ученый призвал граждан страны отказаться от охоты на сурков, которые являются переносчиками заболевания, а также не употреблять их мясо в пищу.
Напомним, что 17 июля на западе Монголии с подозрением на чуму госпитализировали 16-летнего подростка. На данный момент на границе Горного Алтая и Монголии введен карантин.
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