Жительница алтайского села во время застолья выложила в интернет интим-фото знакомой

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы Кытмановского района. Ее обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, то есть незаконном распространении сведений о частой жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия.
Установлено, что в апреле 2020 года во время распития алкогольных напитков девушка создала в соцсети страницу, на которой разместила фотографию интимного характера своей знакомой.
"В связи с чем она стала доступной для просмотра неопределенному количеству пользователей и повлекла за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени", – говорится в сообщении СКР.
Свою вину девушка полностью признала и раскаялась. Теперь ей предстоит суд.
Комментарии
Как бы так донести до людей, что фотаться в голом виде НЕ НУЖНО?