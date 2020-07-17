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РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

, ИА "Амител"
Они виделись в 2019 году
Фото: newsrussia.media

Фото: newsrussia.media

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с одним из фигурантов дела о заказных убийствах Андреем Кареповым. По информации канала, встреча прошла осенью 2019 года, незадолго до задержания Карепова. 

По версии следствия, Карепов был непосредственным организатором убийств, а Фургал, который узнал, что следователи смогли продвинуться в деле о заказных убийствах, провел с ним несколько встреч в Москве. 

Сообщается, что на этих встречах Фургал предлагал Карепову покинуть страну, так как правоохранители уже подобрались к нему вплотную. Отмечается, что Карепов сам дал показания на хабаровского губернатора. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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