РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с одним из фигурантов дела о заказных убийствах Андреем Кареповым. По информации канала, встреча прошла осенью 2019 года, незадолго до задержания Карепова.
По версии следствия, Карепов был непосредственным организатором убийств, а Фургал, который узнал, что следователи смогли продвинуться в деле о заказных убийствах, провел с ним несколько встреч в Москве.
Сообщается, что на этих встречах Фургал предлагал Карепову покинуть страну, так как правоохранители уже подобрались к нему вплотную. Отмечается, что Карепов сам дал показания на хабаровского губернатора.
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