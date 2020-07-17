Водитель скорой помощи в Барнауле не может добиться теста на коронавирус

Дмитрий Васильчук работает водителем на барнаульской станции скорой помощи. 2 июля его бригада забирала пациента с симптомами COVID-19, а позднее диагноз подтвердился, пишет ГТРК "Алтай".
Дмитрий почувствовал недомогание, слабость, ломоту в мышцах, потерял обоняние и вкусовые ощущения. Он вызвал скорую, но ему ответили ,что состоянии опасное и нужно вызвать врача из поликлиники.
Специалиста обещали направить из 10-й поликлиники, а анализ делать поначалу отказались, несмотря на то, что мужчина объяснил, кем работает и как мог заразиться.
Сегодня Дмитрий сообщил, что у его жены подтвердился коронавирус. Она заболела на несколько дней позже, но тест ей сделали оперативнее.
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