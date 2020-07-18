Ольга Бузова показала подписчикам новые фотографии для Playboy

Российская певица Ольга Бузова в четвертый раз сфотографировалась для обложки Playboy. Фото она разместила на своей странице в Instagram.
На новом снимке селебрити показала свою загоревшую кожу в довольно откровенном виде: на ней было лишь белье и свернутая футболка, прикрывающая грудь. Как отметила знаменитость, это ее четвертая обложка для российской версии журнала Playboy.
Как ранее сообщил amic.ru, 34-летняя телеведущая Ольга Бузова пьяная пришла на лобное место "Дома-2" и даже не смогла правильно произнести фамилию своего соведущего. Позднее знаменитость объяснила, что перед выпуском передачи решила отдохнуть с подругами и "немножко расслабилась".
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