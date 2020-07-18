Четверо пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае скончались еще четверо пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе сегодня, 18 июля.
"Зарегистрировано четыре смертельных случая, два из них — от COVID-19", — сказано в сообщении.
Таким образом, на 18 июля в Алтайском крае зарегистрирован 151 летальный случай среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. COVID стал причиной смерти 63 человек, 85 пациентов скончались по иным причинам. Еще три случая находятся на экспертизе.
Напомним, за прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили еще у 201 человека, а общее число заболеваний в регионе превысило 7 тысяч.
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