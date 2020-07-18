Алтайский край вышел из пятерки регионов с наибольшим приростом заболевших COVID-19

По данным на 18 июля в России выявили 6 234 новых случая коронавируса, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Москве — 578 человек, Свердловской области — 259, Ханты-Мансийском АО — 247, Санкт-Петербурге — 238 и Нижегородской области — 205. Алтайский край выбился из пятерки рейтинга по приросту новых больных и занял сегодня шестое место с 201 новым случаем COVID-19.
Общее число заражений по стране теперь составляет 765 437. Из этого числа выздоровело 546 863 человека, а за прошедшие сутки из больниц выписали 7 490 пациентов.
При этом умерло еще 124 человека с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии болезнь унесла жизни 12 247 жителей страны.
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