В одном из крупнейших готических соборов Франции произошел пожар

Во французском городе Нант загорелся готический собор Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV.
По словам очевидцев, пожар начался около 07:30 по местному времени. К 10 часам утра огонь локализовали. В общей сложности на месте пожара работали более сотни человек и 45 единиц техники.
Пламя затронуло большую часть церкви. Известно, что ущерб сосредоточен на большом органе, который мог быть полностью разрушен. Также значительно пострадала его платформа.
Причины возгорания пока неясны, но власти не исключают, что это был намеренный поджог. По словам прокурора Нанта, в соборе было три очага возгорания. "Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа", — сообщил он.
Отметим, что готический собор Святых Петра и Павла в Нанте строили в течение 457 лет — с 1434 по 1891 годы. Высота церкви составляет 63 метра, что лишь на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, который сгорел в прошлом году.
Комментарии
Значит и Нотр-Дамм тоже сожгли. Как говорится, шерше ля ...
Интересно, а жители франции не переживают что на месте сгоревшего собора построят торговый центр или прокуратуру?