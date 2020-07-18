Михаил Мишустин подписал постановление о переходе на электронные трудовые книжки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому жители страны смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
"Электронная форма трудовой книжки — почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора", — рассказали в пресс-службе кабмина.
Посмотреть электронную трудовую книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Кроме того, получить сведения из цифровой книжки можно будет также в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в ПФР и в МФЦ.
Напомним, что закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года.
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