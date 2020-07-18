В Республике Алтай спасатели эвакуировали туристку, сломавшую ногу в горах

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Алтай
17 июля спасатели эвакуировали 26-летнюю туристку, которая сломала ногу в горах Алтая, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Девушка отправилась в поход в составе туристической группы из Новосибирска на перевал Москвич в районе Северо-Чуйского хребта. Однако по пути она упала и получила серьезную травму – открытый перелом ноги, сопровождающийся кровотечением.
На вертолете Ми-8 за пострадавшей вылетело шесть спасателей. Девушке на месте оказали первую помощь и доставили в больницу Горно-Алтайска. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Ранее американская журналистка Софи Робертс поделилась ощущениями от поездки в Сибирь и на Алтай. По ее словам, это путешествие вернуло ей "ощущение чуда", которое она потеряла в гостиничных номерах.
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