Такой день. Пожар в барнаульском поселке и смертельное ДТП на алтайской трассе

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 18 июля. Без коронавируса.
В барнаульском поселке Восточный произошел сильный пожар: на улице 2-й Степной загорелось два частных дома. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
В результате столкновения легкового авто с лосем в Тальменском районе погибла женщина. Животное внезапно выбежало на трассу и попало под колеса движущейся машины, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.
Жители Барнаула сообщили об огромной дыре, образовавшейся посреди дороги в районе пересечения улиц Шукшина и Георгия Исакова. Инициативные горожане даже смастерили конус из камней, чтобы уберечь автомобилистов.
В краевой столице ограбили гражданина Индии. К иностранцу на улице подошел неизвестный и попросил дать позвонить. Вернув телефон, мужчина тайно проследовал за индусом, а затем отобрал у него деньги и телефон прямо у входа в квартиру.
В Барнауле полицейские снова проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. К работникам автобусов и троллейбусом замечаний не возникло, а вот с некоторыми пассажирами правоохранителям пришлось провести профилактические беседы.
Комментарии