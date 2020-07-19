Жарко и без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 июля

Аномально жаркая погода в Алтайском крае ожидается и 19 июля. По всему региону вплоть до 21 июля местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье днем столбики термометров покажут от +29°С до +34°С. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит от +29°С до +31°С. Дождя также ожидать не стоит. Скорость северо-восточного ветра в краевой столице не превысит 12 м/с.
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