Доктор Мясников опроверг миф о вреде кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярное заблуждение о вреде кофе. Свои аргументы в пользу этого напитка медик озвучил в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, кофе стоит пить, потому что он предотвращает развитие онкологических заболеваний и цирроза. Также он будет полезен людям с инфекционным гепатитом. При таком заболевании доктор рекомендовал выпивать в день по три-четыре чашки этого напитка.
Кроме того, кофе снижает риск инфаркта, улучшает память, стимулирует укрепление костей и помогает при запорах и аритмии.
"Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно", – заключил врач.
Комментарии
Афторитет как же...
"Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно", – заключил врач.
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Собственно , на кофе мало кто покушался и полезность его не Мясниковым была установлена.
Разве только botanic покушался на авторитет Мясникова , сравнивая его с Петросяном и Галкиным ...
Так, Гриша ?
Никотин, кофеин... кокаин?)
Однозначно. Но не растворимый.
19.07.2020 08:13
- гость -
+10000000!
мало ли что этот "врач" скажет, он говорил, что и коронаавирус не передается
Утомил этот придурок
Кто это такой? К специалистам он не относится, зачем обманывать народ? Претензия к интернет изданию, которое опускается "ниже плинтуса" публикуя различных "деятелей"!
Разве только botanic покушался на авторитет Мясникова , сравнивая его с Петросяном и Галкиным
А разве не все люди из телевизора уровня Петросяна и Галкина?
Согласен с Жителем Барнаула. Зачем растаскивать по интернету бред из телевизора? Кому это интересно, тот пусть и смотрит телевизор.
19.07.2020 08:48
- гость -
А разве не все люди из телевизора уровня Петросяна и Галкина?
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Обобщая , вы покушаетесь на властных чиновников и даже более того - на президента и патриарха, частых гостей ТВ.
Неосторожны в высказываниях или суть вашей деятельности здесь - провокация под прикрытием ?
19.07.2020 08:59
CALIBR,кто бы говорил.(
CALIBR,кто бы говорил.(
Он прав.
19.07.2020 09:42
- гость -
Он не прав,он не лев,он-под.Хотя думает,что над.