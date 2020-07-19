Мошенники обустроили себе колл-центр в московском СИЗО

В СИЗО "Матросская тишина" обнаружили call-центр мошенников. Обустроить его преступникам помогли сотрудники, пишут "Известия".
Следователи совместно с представителями ФСБ задержали старшего оперуполномоченного оперативного отдела Владислава Остапенко и инспектора режима отдела и надзора Сергея Войтко. Их подозревают в том, что с января по июнь 2019 года они обеспечивали подследственных телефонами, SIM-картами и интернетом.
Исходя из изъятой документации стало известно, что заключенные успели заплатить правоохранителям около пяти миллионов, а около семи миллионов вложили в новую технику.
"Телефонные аппараты и модемы были спрятаны в углублениях, которые сидельцы выдалбливали ложками в деревянных нарах и мебели. Говорили арестанты через микрофоны, многие пользовались беспроводными наушниками", – рассказали следователи.
Комментарии
Не удивительно, только не верится, что хлопцы всего полгода орудовали...
Какой колл-центр? Не фантазируйте.
Это для тайных звонков подельникам да для запугивания свидетелей.
Когда звонят якобы с колл-центра "Сбербанка" и им подобным, когда фотоном стоит гул голосов, это "работают" с Украины. Там огромное количество таких нелегальных контор, недосягаемых для российского правосудия. Там почти в открытую так "работают". Очень массово.
12:40
- гость -
Какой колл-центр? Не фантазируйте.
Это для тайных звонков подельникам да для запугивания свидетелей.
Кому вы чешете, Козюльский? Назапугивали на 12 миллионов? Вас просто хохол покусал, вот вам везде хохлы и мерещатся.
Кому вы чешете, Козюльский?
Да это адепт Вечернего М употребляющий соловьиный помёт. После этой гадости они коррупцию не видят, а исключительно госдеп, Навального и хохлов.