На Алтае появится туристическая база из домов-куполов

В Горном Алтае построят необычную туристическую базу с домиками в виде куполов, сообщает "Barnaul 22".
Идея принадлежит новосибирскому художнику и предпринимателю Ивану Мазуренко. Строения уже возводят неподалеку от деревни Артыбаш, расположенной на берегу Телецкого озера.
Теплые дома в формуле куполов оснастят всеми необходимыми удобствами, в том числе горячей водой, отоплением и большими панорамными стеклами. Располагаться они будут на склоне холма на небольших деревянных платформах.
Однако, как объяснил Мазуренко, главное достоинство подобного строения – простор, ощущение воздуха и великолепные виды на девственную алтайскую природу.
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