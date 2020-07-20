Hyundai отзывает из России больше 18 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

Hyundai отзывает из России кроссоверы Santa Fe. Причиной стали возможные проблемы в системе ABS, пишет портал "Автоновости дня".
По данным Росстандарта, ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенные в период с 16 марта 2005 по 22 сентября 2009 года.
В пресс-службе ведомства уточнили, что причиной отзыва является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS/ESC). Ранее по той же причине отзывались более 47 тысяч седанов Elantra.
В рамках сервисной акции дилеры Hyundai предложат владельцам отзываемых авто бесплатно установить новый комплект реле РСВ.
Комментарии
Так нечего тормозам продавать автомобили.
"из России"
в редактуре школоло? )))
А вот АВТОВАЗ брака не делает.
Ни разу не слышал, чтоб они что-то там отзывали.