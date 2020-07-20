Ученые доказали пользу регулярного секса

Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе доказали полезные свойства регулярного секса. Результаты исследования огласил портал The Sun.
В эксперименте, который продолжался 11 лет, приняли участие свыше 15 тысяч человек. Больше половины добровольцев вступали в половую связь не реже раза в месяц, а 36% занимались сексом не реже раза в неделю.
За время наблюдения скончались 228 испытуемых, из них 29 человек – от сердечно-сосудистых заболеваний, а 62 других добровольца – от рака. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что регулярный секс снижает риск преждевременной смерти в среднем на 49%. Активная половая жизнь уменьшает риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а от рака – на 69%.
Комментарии
Никто в ней и не сомневался
Судя по-тому, что с нами делает правительство, мы все должны быть очень-очень здоровы
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А почему тогда такие посты в свободном доступе?
Могли бы хотя бы только зарегистрированным пользователям это открывать.
Или хотя бы скрывать предупреждающим знаком, как это некоторые сайты делают.
Где городской комитет по этике?
20.07.2020 09:50
- гость -
сколько лет без секса?