Минспорт ответил на письмо, которое Сергей Шубенков направил в правительство

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на письмо, которое он ранее отправил в правительство. Ответ Минспорта Сергей показал в своих Instagram-сторис.
Спортсмены просили Всероссийскую федерацию легкой атлетики покрыть штраф, чтобы им не пришлось выступать в нейтральном статусе. На что правительство ответило, что Минспорт создает инфраструктуру и выделяет деньги на проведение спортивных соревнований. На этом компетенции ведомства заканчиваются.
Власти добавили, что правительство не вмешивается в дела общественных объединений, а они в свою очередь не должны вмешиваться в дела правительства.
Комментарии
Беги,Сергей! Беги!!!
Я узнал, что у меня
Есть огpомная семья —
И тpопинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое —
Это все мое, pодное!
Это Родина моя!
Всех люблю на свете я!
Я узнал, что у меня
Нет в России ни хрена:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет.
Все украли у меня
Вова и его друзья... " (с)
Виталий Денисов стал успешным бизнесменом. Выход есть всегда.
самопиар данного индивидуума начинает переходить границы
Зачем вообще нужны эти демонстративные бегуны ногами?
Хотел получать доходы за рубежом в валюте, а будет получать оклад у себя, расстроился наверное
У нас правительство только налоги собирать может, а другой пользы с него нет.
Сказка про белого бычка. Новый сезон.
Сергей пока ещё можно вали с этой страны! Тут ты не нужен, а там если и бегун из тебя уже староватый будет, то тренер хороший получится. Стоит ли писать для сравнения зарплату тренера в Барнауле и где-то в США?
Зачем вообще нужны эти демонстративные бегуны ногами?
Да этой стране спортсмены, учёные, высококвалифицированные работники и не нужны. Нужны зелёные человечки и быдло для выкапывания ресурсов из земли.
20.07.2020 07:23
- гость
У Виталия Денисова дядя -Ракшин.
Может Шубенкову объявить себя внебрачным сыном Ракшина ?
Гостю 07.37
А ты попробуй пробеги и чего то достигни , а потом критикуй , лапоть хренов .Шубенкову честь и хвала , это смысл его жизни .
Где это слыхано, чтобы министерство спорта проблемы спортсменов решало, абсурд ведь. Не для этого они там собрались
20.07.2020 07:26
технарь
Границы чего?
Менять спортивное гражданство Сергею надо.
Министерства вообще не нужны. Создают только проблемы бизнесу.
20.07.2020 09:42
- гость -
Бегун ногами утверждал, что оплата 15 млн долларов и покаяние федерации нужны ему для продолжения выступлений (зарабатывания денег) в нейтральном статусе.
Он не сильно выше государства себя ставит?
20.07.2020 07:37
Зачем вообще нужны эти демонстративные бегуны ногами?
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Зачем нужны футболисты и хоккеисты? Практической пользы никакой.
А дзюдо? - Сплошные травмы.
нужны ему для продолжения выступлений
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Нужны всем российским легкоатлетам. В России даже легкую атлетику уничтожают.