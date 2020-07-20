Адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова под домашним арестом

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал о состоянии актера, который сейчас находится под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом пишет РБК.
По словам правозащитника, артист по-прежнему находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Он не пользуется интернетом, не читает новости, не принимает лекарства и не употребляет спиртное.
"Михаил читает книги, смотрит телевизор, канал "Культура". Также он смотрит спортивные каналы, в интернете не сидит, новости не читает. Ему сейчас не до новостей, он никак не может расслабиться после ДТП, до сих пор очень сильно переживает", – сообщил юрист.
Напомним, вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого позднее скончался в больнице от потери крови. Сам артист при этом не пострадал.
Комментарии
"....до сих пор очень сильно переживает" - чтоб выкрутиться? Явно переживания не за близких убитого, не за их состояние и здоровье, а за свою гнилую шкуру, чтоб не сесть переживает.
"смотрит телевизор, канал "Культура" - сказззочный расказчик. Алкаши так быстро не вылечиваются. Раз так смачно мажет - значит уже в запое.
Фу мерзко и противно. Жаль, что нет справедливости и убийца будет дальше гулять на свободе. возможно даже фанаты останутся. Очень жаль, что так а янесправедливость.