Пожарный показал, как тушили барнаульскую "Спичку". Видео

Барнаульский пожарный на своем YouTube-канале опубликовал видео с места тушения пожара на территории бывшего сереброплавильного завода.
В отличие от многих других видеозаписей с происшествием, ролик сотрудника МЧС демонстрирует не только действия спасателей от первого лица, но и их переговоры между собой и с диспетчером.
В частности, пожарные обсуждали необходимость максимально быстро эвакуировать баллоны с газом.
На видео длиною почти 20 минут показаны тушение пламени, проливка и даже непродолжительный отдых пожарных, во время которого они подкрепляются сушками. Судя по записи, работы на историческом объекте продлились до утра.
Как ранее писал amic.ru, площадь пожара в здании второй плавильной фабрики барнаульской "Спички" составила около 180 кв. метров. Огонь практически уничтожил кровлю и повредил перекрытия. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.
Сейчас объект выглядит удручающе. Это можно увидеть в нашем фоторепортаже. Огонь охватил практически все здание. Корреспондент amic.ru ночью сделал снимки с места происшествия.
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