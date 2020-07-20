Пилот самолета Ан-2 авиакомпании "Феникс" с шестью людьми на борту 19 июня перестал выходить на связь в Бурятии, передает "Интерфакс" со ссылкой на центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по республике.
"На борту четыре пассажира и два члена экипажа. Самолет на связь не выходит. Предварительно, самолет находится в Иркутской области. Мог совершить жесткую или аварийную посадку", – сказал собеседник издания.
Тем временем Следственный комитет начал проверку из-за исчезновения Ан-2. "По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда", – сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент судьба людей на борту неизвестна. Как сообщает РИА "Новости", поисками пропавшего судна в сложных условиях горной местности занимаются два самолета и вертолет.
Комментарии
В сверхдержаве нет новых самолётов? летают на старье.
В сверхдержаве нет новых самолётов? летают на старье.
Но у нас самые аналоговнетные средства ПВО которые любую ракету за 1000 км до подлёта к границам России могут засечь. Но вот беда отследить такой быстрый и манёвренный самолёт как ан2 они не в состоянии
А чем плох Ан-2, да еще с новым мотором?
А чем плох Ан-2, да еще с новым мотором?
С каким новым мотором? Со старым американским контрактным TPE331 после ремонта в Новосибирске? И это всё на что способна Великая Держава Россия, воткнуть американский движок в советский самолёт?
Интересно.
Ан надёжный. Без мотора сядет.