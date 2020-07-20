Активные каникулы. Студенты АлтГПУ организуют спортивные занятия для школьников

Студенты института физической культуры и спорта АлтГПУ стали участниками проекта "Сельский тренер". Они помогают школам из районов Алтайского края организовать летний досуг. Участники проекта занимаются с детьми разными видами спорта: для младших школьников это игры и эстафеты, для подростков – футбол, баскетбол, многоборье.
Проект охватывает 12 школ из 11 районов Алтайского края. Для каждого учебного заведения программа подобрана индивидуально. Учитывались возрастные особенности детей, материально-техническая база школы, а также профессиональные навыки участников проекта. Так, студентка педуниверситета Карина Басаргина занимается с учениками Быстроистокской школы волейболом. Возрастная группа – 10-12 лет.
"Я сама играю в волейбол уже 10 лет, и хотела бы поделиться со школьниками своими знаниями об игре", – рассказала студентка АлтГПУ Карина Басаргина.
Также волейболом будут заниматься ученики Змеиногорской школы под руководством Евгении Егоровой. Ее курс занятий для 8-9-х классов начнется в начале августа 2020 года. А в Ельцовской школе Шипуновского района ученики играют в подвижные игры. Студент АлтГПУ Денис Дружинин уверен, что они вызывают у школьников интерес к занятиям спортом, развивают внимание, логическое мышление, скорость, реакцию.
Участники проекта "Сельский тренер" оказали школам большую помощь в организации полноценного и безопасного летнего отдыха детей. Работа студентов-тренеров будет засчитана в качестве производственной практики. Также участники будут представлены на назначение престижной краевой стипендии имени Алексея Щекотинского.
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