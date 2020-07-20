Трое мужчин утонули в Алтайском крае на выходных. Одного так и не нашли

Три человека утонули в Алтайском крае в минувшие выходные.
Так, днем 18 июля в Камне-на-Оби во время купания в карьере утонул 42-летний бийчанин, пишут "Каменские известия". После смены в строящемся детском саду по улице Ленинградской мужчина вместе с другом пришел искупаться на карьер. Он решил доплыть до островка, находящегося на водоеме, но примерно через 150 метров начал барахтаться и исчез под водой на глазах отдыхающих. Тело мужчины из-за большого количества водорослей и ила найти не удалось. Местные жители отмечают, что в карьере есть несколько опасных мест, в которых дно плотно затянуто водорослями. Из-за этого они там не купаются.
Кроме того, на выходных утонул 44-летний мужчина, который отдыхал на озере Горькое в Мамонтовском районе, а в селе Усть-Катунь Бийского района погиб 45-летний мужчина. Тела обоих удалось достать, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Комментарии
Молодые. Жаль.