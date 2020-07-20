В Алтайском крае людям без масок не продают билеты на электропоезда и автобусы

Жители Алтайского края могут приобрести билеты на электропоезда и автобусы, только если они носят маски, информирует региональное управление Минтранса.
Тех, кто не имеет этого средства индивидуальной защиты, кассиры не обслуживают. Кроме того, таких людей не запускают в помещения ж/д и автовокзалов.
Сами здания регулярно дезинфицируют. На входе и выходе из них установлены санитайзеры, уточнили в министерстве.
Как ранее сообщал amic.ru, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил масочный режим. Теперь магазинам и другим организациям запрещено оказывать услуги посетителям без масок, а в случае нарушения их ждет штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток.
Комментарии
Все правильно, не думал не гадал, но подхватил этот вирус, ничего хорошего, и всем кто не верит привет. Берегите себя, не просто так маски
Правильно делают.
маски при входе раздавайте
слабо?
А зачем в разгар эпидемии идти на автовокзал где всегда грязь, голубиный помёт и куча народу часть из которых могут быть ковидные? Зачем ехать в грязном, старом автобусе где 40 человек находятся в замкнутом месте часами? Не лучше ли уехать на попутке, где людей меньше и риск заразится в десятки раз ниже?
блаблакар зарегтесь
А дать указание обеспечить население масками как бы забыл?!