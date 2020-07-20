В Бийске строят новую транспортную развязку

Новую транспортную развязку строят в Бийске. Как сообщает "Бийский рабочий", благодаря усилиям дорожников переулок Складской соединит между собой улицы Сибирскую и Иркутскую (с выходом на улицу Вали Максимовой).
Соответствующее заявление сделал глава города Александр Студеникин. По его словам, новая развязка позволит увеличить среднюю скорость транспортного потока и уменьшит количество пробок.
Как ранее писал amic.ru, в Бийске в 2020 году по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют отремонтировать 30 км дорожного полотна.
Сделают комфортными для проезда улицы Советскую, Яминскую, Иркутскую, Докучаева, Короленко, Пригородную, Ударную, 2-ю Набережную, Горно-Алтайскую, переулок Турусова, а также автодороги п. Нефтебаза общей протяженностью 15,7 км.
В 2019 году в Бийске отремонтировали 19 автодорог протяженностью 17,6 км. На работы потратили почти 280 млн руб.
Комментарии
Бийску это не поможет, все равно в районе вокзала все в один узел и пробка, ума нет у здешней администрации, деньги закапывают, лучше бы по дамбе дорогу сделали ....хотя там по "зеленке" в 1 полосу движение, маразм, ...новый микрорайон - дорога в 2 полосы,....идиоты, зато торговые центры по обе стороны....