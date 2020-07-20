Предприниматели Алтая могут бесплатно стать участниками "Экспортного акселератора"

Как стать экспортером? Ответ на этот вопрос знают специалисты краевого центра "Мой бизнес". Для предпринимателей здесь запустили бесплатную программу "Экспортный акселератор".
Акселератор – это система образовательных, финансовых и нефинансовых мер для развития экспортной деятельности компаний. Программы построены на реальном опыте и кейсах ведущих международных экспертов с учетом российских условий работы.
"Мы предлагаем полный цикл сопровождения и поддержки – от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта. Это гарантированно высокая эффективность мер поддержки, предоставляемых в соответствии с оценкой экспортного потенциала компании и индивидуальной дорожной картой", – пояснил руководитель центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.
Он также рассказал, что компаниям-участникам помогут в Центре поддержки экспорта Алтайского края, Российском экспортном центре и ПАО "Сбербанк". То есть предприниматели сразу же смогут получить государственную поддержку и доступ к партнерским сервисам.
Стать участником могут те бизнесмены, у которых еще не было экспортного опыта, но есть потенциал. А также не имеющие широкой практики работы с зарубежными рынками или планирующие расширить географию и товарную номенклатуру. Программа "Экспортный акселератор" не подойдет сырьевым энергетическим предприятиям и компаниям, не имеющим готового продукта, уточнили в центре "Мой бизнес".
Подать заявку можно уже сегодня на портале мойбизнес22.рф
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