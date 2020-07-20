Россия обогнала Европу по количеству построенных квартир

Россия обогнала Европу по числу построенного жилья за три года. Таковы данные исследования, проведенного РИА "Новости".
По информации агентства, за этот период в стране возвели 3,3 млн квартир или 227 на 10 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди 29 проанализированных изданием европейских стран.
Вторую позицию заняла Австрия – там построили 207 квартир на 10 тысяч населения. На третьем месте расположился Казахстан – 181 квартира. Замыкают пятерку Финляндия и Ирландия, где возвели 176 и 173 квартиры соответственно.
Самые низкие показатели оказались у Италии – 26 квартир, Греции – 27 и Португалии – 34.
Комментарии
И что.
Нормальные люди предпочитают жить в домах, а не квартирах.
В китае целые города пустые стоят....не покозатель....мы к этому стремимся..., половина торговых центров уже полупустые...
В этом сравнении не больше смысла чем в сравнении 100 жигулей и 100 мерседесов. Во-первых, качество жилья в той же Австрии, на несколько голов выше чем в РФ, во-вторых это мало и средне этажная квартальная застройка с изолированным двором вместо 18-25 этажных скворечников, по сути без дворов. Так что не надо тут за цифрами гнаться, всё эти "Маяки", "Дружные" и прочие матрёшки просто бы не получили разрешения на строительство ввиду полнейшей дремучей дичи данных проектов.
20.07.2020 14:30
- гость -
Нормальные люди должны знать что субурбия по американскому образцу такой же тупик как квартира в советской панельке.