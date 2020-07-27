Понедельник, 27 Июль, 09:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 83,1
22°

812485 +0
Обь
260см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Море и рыцарские замки. Как увидеть Европу, когда границы закрыты

, ИА "Амител"
В Калининграде можно не только отлично отдохнуть, но и выгодно купить недвижимость

Многие россияне в сложившихся условиях столкнулись с вопросом – а где провести отпуск, если границы РФ закрыты? Для тех, кто привык отдыхать в цивилизованных условиях и является сторонником европейского качества жизни – наш материал.

Калининград неслучайно называют русской Европой: город объединяет в себе современный комфорт и средневековую архитектуру. У него нет границы с материковой Россией – регион омывают воды Балтийского моря, а его "наземные" соседи – Польша и Литва. Кроме того, в Калининградской области европейским можно назвать не только образ жизни, но и качество жилья.

Чем удивляет Калининград?

Местные жители по-европейски открыты и дружелюбны. В первое время приезжие очень удивляются уступающим дорогу автомобилям и улыбающимся прохожим. Да и внешне они отличаются тоже – близость к европейским границам (всего 25 км), возможность летать на выходные в Милан, Берлин и Мадрид, наличие всевозможных бутиков – все это позволяет калининградцам быть в тренде актуальных модных тенденций. Несмотря на свой небольшой размер, Калининград обладает всеми преимуществами мегаполиса. Он представляет собой особую экономическую зону, где все способствует росту малого бизнеса.

Это один из немногих городов России, построенных по принципу "город-сад": парковые зоны с озерами, пространства для прогулок, тихие улицы с историческими постройками. Здесь можно увидеть различные типы ландшафта – песчаные дюны, сосновые, липовые и дубовые рощи, луга и пляжи. Кстати, Балтийское побережье – одно из самых чистых в России.

Где купить квартиру в Калининграде?

Чтобы стать владельцем квартиры комфорт-класса, нужно обратиться в департамент недвижимости "Мегаполис". Это прямой офис продаж одного из крупнейших застройщиков региона, где не только предлагают жилье по оптимальным ценам, но и "ипотеку как в Европе" – всего под 3% годовых*.

"Мегаполис" строит современные монолитно-каркасные дома с автономным отоплением (оно существенно сокращает расходы по коммунальным платежам), просторные планировки, подземные паркинги и "дворы без машин". Вокруг ЖК развита насыщенная инфраструктура: детские сады и школы, студии дошкольного развития и языковые центры, спортивные и детские площадки, велодорожки, супермаркеты, рестораны и кондитерские. И все это – в шаговой доступности. Оцените масштаб в 3D-панораме с высоты птичьего полета! 

Мечтаете перебраться в европейскую часть России? Это проще чем кажется. Получить ответы на все интересующие вас вопросы вы можете на сайте Департамента недвижимости "Мегаполис" или позвонив в офис отдела продаж по номеру 8 (4012) 960-600. 

Больше видео смотрите на канале YouTube.

Материалы по теме

 


 

 

*ООО Специализированный застройщик "Мегаполис Жилстрой". Ипотеку предоставляет ПАО "ПромсвязьБанк". Ставка 3% годовых по программе "Госпрограмма 2020" действует первые 6 месяцев, оставшийся срок – 5,85% годовых при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей – для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн рублей – в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 29 мая 2020 г. Генеральная лицензия банка России № 3251.
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:02
Названы регионы-лидеры России по числу налоговых преступлений 0
08:45
Очевидцы: ребенок погиб в страшном ДТП в Новоалтайске 6
08:32
Бараны дома и проповедь на YouTube. Как будут проводить Курбан-байрам в Барнауле 0
08:17
Эксперт рассказал, как отличить коронавирус от гриппа 0
08:03
"В трансвеститы потянет". Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение 11
07:49
Барнаульцы пожаловались на дождь внутри автобуса. Видео 2
07:22
"Хочешь развиваться, а не можешь". Фермеры Алтая боятся банкротств и продают хозяйства 8
07:03
Море и рыцарские замки. Как увидеть Европу, когда границы закрыты 0
06:48
Гастроэнтеролог назвал признак приближения рака кишечника 0
06:22
Такие смешные. Первые участники самого веселого фотоконкурса о домашних животных 0
06:01
Дожди, грозы и туман. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 июля 0
23:37
Такой день. Барнаул страдает от дождей и жесткой критики Варламова 3
23:11
МЧС допустило до эксплуатации еще два пляжа в Алтайском крае 4
22:41
Две кошки помогли раненой собаке перейти через дорогу. Видео 1
22:08
Тиньков показал на видео, как ему пересаживают костный мозг 0
21:40
Дегтярев вышел к протестующим после окончания митинга 15
21:11
Пьяный водитель без прав протаранил опору ЛЭП в Горном Алтае 3
20:43
"Не хуже других". Томенко оценил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае 3
20:11
Варламов пригласил мэра Барнаула пообщаться в проекте БДСМ 18
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 119 0
19:16
Фотограф сделал эффектные снимки мощной грозы в Бийске 3
18:46
Обезболивающее из компонента взрывчатки создали в Алтайском крае 0
18:19
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом 7
17:52
Барнаул снова "поплыл" после сильного дождя. Видео 6
17:19
Алтайских водителей призывают отказаться от дальних поездок 1
16:49
В Алтайском крае мужчина избил замком пенсионерку и ограбил ее 9
16:16
Грузовик упал в яму на месте ремонтных работ в Барнауле 0
15:45
75 жителей Алтайского края стали жертвами укусов клещей за прошедшую неделю 8
15:16
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту больных COVID-19 7
14:49
В Алтайском крае установили лимиты по охоте на животных на ближайший год 6
14:19
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы 0
13:44
Жительница Барнаула отобрала драгоценности у соседки за отказ одолжить 100 рублей 1
13:13
Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной 17
12:40
За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом 14
12:15
"Он просто не выдержит". Наташа Королева прокомментировала аварию с Ефремовым 20
11:45
День Военно-Морского Флота начали праздновать в России 25
11:17
В Алтайском крае дети забили голубя камнями и бутылками 93
10:45
В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ 10
10:11
В Республике Алтай работают сезонные спасательные посты 0
09:43
Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО 12
09:11
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:38
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет 8
08:09
На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае 0
07:43
Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае. Обновлено 1
07:03
Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день? 1
06:32
Лето, отдых и веселье. Смешные пляжные фото 0
06:01
Сильные грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля 1
23:34
Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета" 1
22:35
Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса 7
21:31
Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца 1
20:31
Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118 2
19:15
Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров 0
18:39
Российский блогер выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров 28
18:08
Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье 1
17:41
В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия 7
17:05
Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле 0
16:40
Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки 0
16:12
Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров 8
15:42
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 6
15:03
Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт 30
14:48
Пожар произошел на одном из барнаульских производств 6
14:11
В России предложили способ остановить рост цен на бензин 7
13:38
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью 4
13:06
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения Шукшина 5
12:32
"АлтайБаскет" к новому сезону сменил название 2
12:02
Жительница Барнаула показала опасные игры детей во дворе без детской площадки 8
11:37
Еще 138 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 8
11:04
Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 7
10:31
В Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.