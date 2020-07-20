Обработка общественных мест дезинфицирующими растворами эффективна как мера профилактики заболеваемости коронавирусом, заявила в ходе онлайн-брифинга 20 июля руководитель отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания ведомства Елена Боброва.
"Дезинфекция общественных мест – остановок, павильонов, скамеек, архитектурных форм – безусловно эффективна. Такая практика существует в регионах РФ", – пояснила Боброва.
Стоит отметить, что эта позиция несколько отличается от рекомендаций федерального ведомства, где советуют обрабатывать поверхности, с которыми вероятно соприкосновение руками.
"Что касается улиц и тротуаров, мы рекомендуем на открытых пространствах (обрабатывать, – при. ред.) прежде всего контактные поверхности: скамейки, на детской площадке – то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар – у нас таких рекомендаций нет, и смысла в этом особого тоже нет", – пояснила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина в ходе совещания по вопросам дезинфекции на президентском Совете по правам человека в июне (цитата по "Интерфаксу").
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле для снижения риска заражения коронавирусом обрабатывают детские площадки.
Комментарии
смешно
А какого фига дорогу поливать? Чтобы машины не заражались? Маразм...
что понимается под эффективностью у данных специалистов? Если отмывание бабла и экономическая выгода неих групп людей - тогда да, эффективность зашаливает, а в остальом - цирк.
В алтайском Роспотребнадзоре считают дезинфекцию улиц эффективной.
То есть,если ЭТО ЭФФЕКТИВНОЕ средство для борьбы с коронавирусом, значит его применяли ВСЕ 112 ДНЕЙ?
Или как всегда))))))
и еще, по какому принципу идет выборка мест дезинфекции? Например пос.Лесной -на маршруте 20.... унас остановки не обрабабтывались ни разу, судя по пыльному салона автобусов - тоже самое, в большинстве автобусов окна не открываются, водители спасаются от духоты (ибо щас там как в сауне) открыванием передней двери, при этом при мне такого водителя оштрафовали на трактовой. Хотя кондуктор ограничил доступ к двери а ее открытие дало хоть малейший приток свежего воздуха и облегчение пассажирам.
Вот данного ДПСника бы посадить на маршрут целый день на жару. с закрытой дверью....и покатать. Может понял бы, что есть нарушения более жесткие, на которые они закрывают глаза, а тут на 15 минут задержали маршрут, выписывая штраф, при этом люди сидели в этой сауне дополнительное время, изнеможденные от жары, зато потом автоббус, дабы нагнать график - полетел сломя голову нарушая все ПДД и скоростыне режимы, - и вот тут уже стало страшно и опасно, так вот...пользу ли принес ДПС народу? ....разве что казну пополнил, и всё!
С дезинфекицццей так же....
эффективно распиливаются деньги
понабрали по объявлению, а потом удивляемся.
20.07.2020 16:07
krash
и еще, по какому принципу идет выборка мест дезинфекции? Например пос.Лесной -на маршруте 20.... у нас остановки не обрабатывались ни разу, судя по пыльному салона автобусов - тоже самое.
А у вас проходит дезинфекция улиц и общественных мест, ведь в алтайском Роспотребнадзоре считают дезинфекцию улиц эффективной.
дезинфекция ... в Бийске ... в общественном транспорте ... общественных местах .... остановках? Неее, не слышал и не видел ни разу за все время
Ну да эффективна, деньги пилить.
Клоуны, обеспечьте сбор и утилизацию этих затычек своих одноразовых! Ветром их носит, валяются везде.