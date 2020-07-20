Медики отрицают, что у российской элиты был доступ к вакцине от COVID-19 еще в апреле

У представителей российской политической и бизнес-элиты с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания утверждают, что в вакцинации участвовали сотни человек. Среди получателей лекарства были члены правительства, топ-менеджеры отечественных компаний и миллионеры. Однако конкретные имена Bloomberg не раскрывает.
Один из сделавших прививку топ-менеджеров рассказал агентству, что побочных эффектов после укола у него не было. Другие участники тестирования жаловались на лихорадку и мышечные боли.
Однако директор Национального исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.
Кроме того, директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию зарубежного издания. "Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи", – приводит его слова "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что клинические испытания российского препарата от коронавируса завершены.
Комментарии
это глобальная франшиза. и такие вещи никогда просто так не начинаются.
у правильных пацанов вакцина была не в апреле, а много раньше
Блумберг врет? А зачем? Маловероятно...
Фсё чистая прафда !!!
И только у некоторых миллионеров,членов правительства и топ-менеджеров случились мышечные боли и лихорадка.
Нет доступа, потому что нет вакцины. Есть доступ к плазме, чем элитка и пользуется.
у правильных пацанов вакцина была не в апреле, а много раньше
Это вы на что намекаете? Что наш зря в бункере самоизолировался?